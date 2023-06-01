Провал интереснее успеха: США готовы использовать контрнаступление ВСУ в своих целях

Соединенные Штаты в большей степени удовлетворит провальное контрнаступление ВСУ, нежели успешное. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Дмитрий Евстафьев.
По его словам, сейчас Россия и Соединенные Штаты находятся на грани прямого конфликта, который может обернуться непредсказуемыми последствиями. Чтобы избежать этого, Вашингтон попытается разыграть схему «мы сделали для Украины все, что могли» и возложить всю ответственность за Киев на европейские страны.
«Я вам так скажу: американцы уже одной ногой в прямом столкновении с Россией. Вопрос заключается в том, чтобы не поставить туда вторую ногу, Вашингтон очень не хочет этого делать. Американцы хотят переложить ответственность на европейцев. А европейцы делают все, чтобы не остаться один на один [с Россией — прим. ред.]», — объяснил эксперт.
Кроме того, политолог не исключил, что провальное контрнаступление ВСУ приведет к обновлению киевского руководства. Именно такого расклада событий и опасается президент Украины Владимир Зеленский, выразил уверенность Евстафьев.
«Я даже такую еретическую мысль выскажу: провальное контрнаступление ВСУ более интересно [Вашингтону — прим. ред.], чем успешное. Потому что тогда точно можно будет выскочить. А с успешным придется продолжать», — резюмировал эксперт.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление летом. По его словам, американские военные находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.