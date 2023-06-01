Провал интереснее успеха: США готовы использовать контрнаступление ВСУ в своих целях

По его словам, сейчас Россия и Соединенные Штаты находятся на грани прямого конфликта, который может обернуться непредсказуемыми последствиями. Чтобы избежать этого, Вашингтон попытается разыграть схему «мы сделали для Украины все, что могли» и возложить всю ответственность за Киев на европейские страны.