«Окутан тайной». НАТО разработало «секретный план» на случай конфликта с Россией

Руководство НАТО впервые со времен холодной войны подготовило план на случай полномасштабного конфликта с Россией. Об этом сообщили журналисты американского издания Responsible Statecraft.
Согласно их данным, в разработке секретного документа «на тысячи страниц» приняли участие самые высокопоставленные генералы Североатлантического альянса, включая начальников обороны (Chiefs of Defense — англ.).
«Большинство этих планов были разработаны за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами НАТО и национальной обороны без какого-либо предварительного изучения парламентскими органами и независимыми экспертами», — говорится в статье.
Ожидается, что представители стран Альянса рассмотрят секретный документ 11-12 июля на саммите в Вильнюсе. Председатель Военного комитета организации, адмирал Роб Бауэр назвал разработанный план «историческим» из-за «беспрецедентной интеграции НАТО и национального военного планирования». Он также добавил, что впервые после окончания холодной войны блок будет иметь «объективные цели, основанные на угрозах».
Как подчеркнули журналисты, все обсуждение новой стратегии на случай конфликта с Россией проходило в формате строгой секретности.
«Ключевые выводы из бесед генералов были окутаны тайной. Ни одно из заседаний не было открыто для общественности или средств массовой информации, и единственные детали, которые были обнародованы, были включены в сводку новостей НАТО», — добавили в издании.
Авторы публикации выразили мнение, что принятые на прошедшем заседании решения серьезно изменят вектор развития стран-членов Североатлантического альянса, который будет теперь «трудно свернуть». В этой связи они посоветовали участникам переговоров быть открытыми для общественности и отвечать на ее вопросы.
«В противном случае, как мы можем быть уверены в том, что движемся в правильном направлении, особенно учитывая все издержки и риски ускорения милитаризации?» — поинтересовались обозреватели.
Полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Политикой Сегодня» призвал не удивляться тому, что на Западе разрабатывают новые военные планы в отношении России.
«План на тысячу страниц — это все ерунда. Есть реальные планы боевых операций, которые адаптируются под текущую политическую ситуацию. НАТО и в прежние времена разрабатывало планы войны с Россией. Сейчас они более конкретизированные, более точные, и под них закладываются реальные операции с учетом происходящего на Украине», — объяснил собеседник издания.
Комментируя возможные ответные действия со стороны Москвы, Коротченко подчеркнул, что для России единственным эффективным способом противостоять подобным шагам Запада и укреплять собственную национальную безопасность станет победа в специальной военной операции.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на предстоящем саммите НАТО будут обсуждаться вопросы помощи Украине и расширение военного блока.