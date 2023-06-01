«Окутан тайной». НАТО разработало «секретный план» на случай конфликта с Россией

Авторы публикации выразили мнение, что принятые на прошедшем заседании решения серьезно изменят вектор развития стран-членов Североатлантического альянса, который будет теперь «трудно свернуть». В этой связи они посоветовали участникам переговоров быть открытыми для общественности и отвечать на ее вопросы.