Депутаты Госдумы денонсировали договор с Киевом по Азовскому морю

Ранее соответствующий документ для рассмотрения российским депутатам был предложен главой государства Владимиром Путиным. Сегодня, 1 июня, парламентарии приняли закон о денонсации соглашения с Украиной. К такому решению они пришли в рамках пленарного заседания Государственной думы.