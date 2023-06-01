Депутаты Госдумы денонсировали договор с Киевом по Азовскому морю

Москва официально признала недействительным договор с Киевом по Азовскому морю и Керченскому проливу. Такая информация была обнародована в электронной базе Госдумы.
Ранее соответствующий документ для рассмотрения российским депутатам был предложен главой государства Владимиром Путиным. Сегодня, 1 июня, парламентарии приняли закон о денонсации соглашения с Украиной. К такому решению они пришли в рамках пленарного заседания Государственной думы.
Ранее киевский режим с помощью беспилотников атаковал Москву. По данным Минобороны, Украина использовала восемь дронов.