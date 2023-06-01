Си Цзиньпин призвал органы нацбезопасности КНР готовиться к реализации «худших сценариев»

Руководителям национальной безопасности Китая следует подготовиться к воплощению в жизнь худших сценариев на фоне усиливающихся внешних и внутренних угроз. Соответствующее заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на собрании партийной комиссии.
Политик подчеркнул, что в последнее время Пекин чаще сталкивается с некоторыми сложностями в различных областях. В том числе, трудности затрагивают сферу нацбезопасности. По его словам, ответственным лицам следует предвидеть худший вариант развития событий и модернизировать системы безопасности, чтобы быть готовыми к новым вызовам.
Ранее Си Цзиньпин выразил готовность работать над укреплением отношений со странами Евразии. Об этом он заявил в рамках обращения на II Евразийском экономическом форуме.