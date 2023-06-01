Си Цзиньпин призвал органы нацбезопасности КНР готовиться к реализации «худших сценариев»

Политик подчеркнул, что в последнее время Пекин чаще сталкивается с некоторыми сложностями в различных областях. В том числе, трудности затрагивают сферу нацбезопасности. По его словам, ответственным лицам следует предвидеть худший вариант развития событий и модернизировать системы безопасности, чтобы быть готовыми к новым вызовам.