МИД России назвал вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай

Информация о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай является вбросом. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Замглавы внешнеполитического ведомства предположил, что подобные сообщения стали попыткой затруднить работу БРИКС. Он подчеркнул, что саммит организации состоится в Йоханнесбурге в августе.
«Я думаю, что это из разряда вбросов», — отметил Рябков.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Пекин приветствует расширение БРИКС. Сейчас в блоке состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.