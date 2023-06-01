Цена газа для Молдавии снизилась до отметки в 568 долларов за тысячу кубометров

Стоимость российского газа для Молдавии в июне снизилась до отметки в 568 долларов за тысячу кубометров. Об этом рассказал председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
Сообщается, что изменения в цене связаны с тем, что для ценообразования используется нефтяная корзина. Также это зависит от одного из биржевых индексов Front Month Index.
Молдавия ранее с декабря прошлого года отказывалась от потребления российского газа. Все получаемое от «Газпрома» сырье направлялось в Приднестровский регион. Его использовали местные жители, также топливо применялось для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.