Во Владимирской области провели День Турецкой Республики

Как пишет издание «Владимирские ведомости», во время своего выступления на празднике Мехмет Улькер заявил, что в этом году исполняется 100 лет со дня создания Турецкой Республики, и по этому поводу запланирован ряд мероприятий. В РФ проведут сто показов турецких фильмов, один из которых привезут и во Владимир. Киносеансы уже состоялись в Москве и Улан-Удэ.