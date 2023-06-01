Во Владимирской области провели День Турецкой Республики

День Турецкой Республики прошел 31 мая во Владимире в парк-отеле «Вознесенская слобода». В мероприятии поучаствовали российские политики и представители вузов. Турцию представили директор института имени Юнуса Эмре в Москве Мехмет Улькер с коллегами.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», во время своего выступления на празднике Мехмет Улькер заявил, что в этом году исполняется 100 лет со дня создания Турецкой Республики, и по этому поводу запланирован ряд мероприятий. В РФ проведут сто показов турецких фильмов, один из которых привезут и во Владимир. Киносеансы уже состоялись в Москве и Улан-Удэ.
Кроме того, планируется высадить по всей России 100 000 тюльпанов. Во Владимир намерены привезти 7500 луковиц тюльпанов, добавил турецкий представитель.
По результатам мероприятия стороны приняли решение, что делегация Владимирской области в октябре отправится в Турцию для участия в Днях Российской культуры в Турецкой Республике.