«Дипломатическая игра». Швеция послала сигнал Эрдогану о готовности вступить в НАТО

Однако специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что Эрдоган кардинально отступит от той линии, которая была намечена им в данном вопросе перед выборами в Турции. Впрочем, он добавил, что ратификация заявки на присоединение Швеции к НАТО рано или поздно произойдет.