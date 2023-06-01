«Дипломатическая игра». Швеция послала сигнал Эрдогану о готовности вступить в НАТО

В Швеции приняли новое антитеррористическое законодательство и тем самым выполнили все необходимые условия для ратификации заявки на вхождение страны в НАТО. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем. Критерии для вступления государства в Альянс ранее выдвинула Анкара.
«Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения. Швеция выполнила все постановления меморандума», — сказал Билльстрем.
Поправки вступили в силу 1 июня. Закон предусматривает уголовную ответственность за «продвижение, укрепление и поддержку» террористических организаций на территории Швеции. Речь идет в том числе об участии, финансировании, публичном подстрекательстве и вербовке для последующих преступных действий.
Турция не скажет «да»?
В январе президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил о нежелании пропускать заявку Стокгольма, сославшись на публичное сжигание Корана в столице Швеции. В Анкаре предупредили, что положительное решение может последовать за выполнением обязательств в рамках меморандума о противодействии терроризму.
«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО», — возмутился Эрдоган в январе.
После инцидента некоторые политологи предположили, что сжигание Корана стало лишь предлогом, а не причиной для отказа Стокгольму. Они также были уверены в том, что Эрдоган не станет принимать никаких решений перед президентскими выборами, в чем впоследствии оказались правы. Теперь Швеция вновь намерена «попытать удачу» и планирует закрыть вопрос к саммиту Альянса в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля).
Однако специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился в том, что Эрдоган кардинально отступит от той линии, которая была намечена им в данном вопросе перед выборами в Турции. Впрочем, он добавил, что ратификация заявки на присоединение Швеции к НАТО рано или поздно произойдет.
«Это больше похоже на дипломатическую игру. Такая политическая возня, которая в конечном итоге понятно, чем закончится — вступлением Швеции в НАТО. Это вопрос времени», — констатировал Хатунцев.
С барского плеча
После заявления МИД Швеции о выполнении всех необходимых критериев, которые ранее выдвигала Анкара, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг незамедлительно объявил о своем визите в Турцию в «ближайшее время». Точных дат поездки он не сообщил, но обратил внимание, что намерен обсудить скорейшее вступление королевства в Альянс.
Комментируя вероятную встречу Столтенберга с Эрдоганом, Хатунцев не взялся рассуждать на тему того, что конкретно Запад может предложить турецкому президенту в обмен на скорейшее разрешение проблемы. Как отметил собеседник издания, с точки зрения США, НАТО и Евросоюза, остальные страны должны по собственной инициативе «вприпрыжку» идти на уступки, ничего не получая в ответ.
«Сейчас Запад никому ничего позитивного не предлагает. <…> Запад предлагает с барского плеча, а остальные страны должны восторженно открывать рты. И значит слепо действовать и исполнять то, что нужно Западу, поэтому я не думаю, что Эрдогану предложат что-то серьезное», — полагает кандидат исторических наук.
Последствия для России
Возможное вступление Швеции в НАТО не так принципиально для России, как, например, ратификация заявки Финляндии, считает Хатунцев. По его словам, присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу в апреле стало более «чувствительным» вопросом для РФ.
Нельзя исключать, что после одобрения заявки Стокгольма могут произойти некоторые ухудшения, но «все самое плохое» уже случилось. Ожидаемое присоединение королевства к блоку еще больше усилит присутствие НАТО в Балтийском море, хотя, как заметил эксперт, попытки Альянса установить полный контроль над регионом наблюдаются довольно давно.
«Ситуация последних полутора лет актуализировала то, что уже сложилось за последние 30-35 лет. <…> Поэтому [вступление Швеции в НАТО] "вишенка на торте". А так, уже принципиально все», — резюмировал собеседник издания.
На саммите глав МИД стран НАТО министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Альянс на данный момент не может обсуждать расширение блока. По ее словам, вопрос закрыт из-за боевых действий на Украине.
При этом дипломат отметила, что организация придерживается политики открытых дверей, а также выразила уверенность в скором присоединении Швеции к организации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от руководства блока одобрения их заявки, ведь, по его оценке, страна уже готова к вступлению в НАТО.