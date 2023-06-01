Власти Чукотки поручили устранить дефицит яиц в Билибино, где их продают по паспорту

Власти Чукотки пообещали разобраться с нехваткой куриных яиц в Билибино, жители которого вынуждены покупать дефицитный товар только по паспорту. Врио губернатора округа Владислав Кузнецов сравнил сложившуюся ситуацию с 1990-ми годами и поручил создать в городе достаточный «запас яиц». Об этом он написал в Telegram-канале.
В среду, 31 мая, управленец провел встречу с жителями Билибино и ответил на волнующие их вопросы. Горожане рассказали чиновнику о накопившихся проблемах, большая часть из которых «не решается десятилетиями» — речь идет о низком качестве медицинских услуг, высоких ценах на продукты и их дефиците, а также незаконных свалках.
«Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту — подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности. Наш приоритет — больше продуктов производить здесь у нас, на Чукотке», — констатировал Кузнецов.
Врио губернатора сообщил, что в настоящее время в городе строится птицефабрика, но для запуска ее производства в нынешнем году необходимо просубсидировать закупку комбикорма. По словам Кузнецова, соответствующий вопрос планируется обсудить на заседании чукотского правительства в пятницу, 2 июня.
Жители Билибино уже не раз заявляли о проблемах с поставками куриных яиц. Так, в феврале сообщалось о длинных очередях за дефицитным продуктом, а в апреле стоимость десяти штук товара, привезенного из Магадана, составляла целых 600 рублей. В конце мая в одном из местных магазинов яйца были раскуплены за 20 минут, хотя их продажа началась только в 17:00.