Власти Чукотки поручили устранить дефицит яиц в Билибино, где их продают по паспорту

Жители Билибино уже не раз заявляли о проблемах с поставками куриных яиц. Так, в феврале сообщалось о длинных очередях за дефицитным продуктом, а в апреле стоимость десяти штук товара, привезенного из Магадана, составляла целых 600 рублей. В конце мая в одном из местных магазинов яйца были раскуплены за 20 минут, хотя их продажа началась только в 17:00.