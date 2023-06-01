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«Вот здесь мы будем праздновать день рождения»: Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер»

Общество
«Вот здесь мы будем праздновать день рождения»: Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил тыловые лагеря, куда бойцы «оркестра» отправились на отдых после взятия Артемовска. Там он не только помогал строить землянки, но и рассказал, где будет праздновать день рождения.

Видеоролик с Пригожиным записал военный корреспондент Александр Симонов. На опубликованных кадрах Пригожин сначала поговорил с бойцами, а затем занялся общественно-полезным трудом — таскал бревна. Один из «музыкантов» отметил, что основатель «оркестра» напоминает Владимира Ильича Ленина. На что глава частной военной компании сразу же возразил.

«Нет, во-первых, Ленин был в кепке, я в панамке. Второе, Ленин на субботнике таскал, у нас сегодня четверг. И третье – Ленин был злой, а я добрый. Разница!» — сказал Пригожин на опубликованном его пресс-службой видео.

После чего основатель ЧВК «Вагнер» помог бойцам соорудить землянки, а затем объяснил, почему они делаются в три наката.

«В землянке три наката для того, чтобы снаряды тебе ущерб не нанесли. А сосна сгоревшая, потому что все остальное сверху выжжено, поэтому к этому двигаемся по-тихонечку», — пояснил основатель «оркестра».

Стоит отметить, что сегодня, 1 июня, Евгений Пригожин празднует свой день рождения. Однако отмечает он его не за столом в кругу семьи, а с бойцами ЧВК «Вагнер».

«Вот здесь мы будем праздновать день рождения. Здесь вот баня. Сейчас протопят. Паш! Вот проставляется (чувак колет дрова). Коли нормально, чтоб хватило. Так, баня топится», — рассказал именинник.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» постепенно завершает вывод своих подразделений из Артемовска. По его словам, «музыканты» уходят в тыловые лагеря на отдых и дополнительную подготовку.

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