МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова по делу об убийстве Татарского

Ранее подозреваемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова✱ (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) заявила, что была завербована именно Попковым, который сегодня проживает в Киеве. По словам девушки, мужчина познакомил ее с сотрудником СБУ, который стал давать Треповой✱ разные задания.