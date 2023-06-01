МВД объявило в розыск журналиста Романа Попкова по делу об убийстве Татарского

Российские правоохранители объявили в федеральный розыск журналиста и бывшего лидера запрещенной в России Национал-большевистской партии✱✱ Романа Попкова✱. Информация об этом появилась в четверг на сайте ведомства.
Ранее подозреваемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова✱ (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) заявила, что была завербована именно Попковым, который сегодня проживает в Киеве. По словам девушки, мужчина познакомил ее с сотрудником СБУ, который стал давать Треповой✱ разные задания.
Сам мужчина заявил, что знаком с девушкой виртуально. Попков поделился, что его мать и младший брат находятся в России, поэтому ему "трудно командовать" такого рода операциями из-за угроз безопасности семьи.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация