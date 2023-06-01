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Глава МИД ФРГ Бербок: НАТО не может обсуждать свое расширение, пока идет конфликт на Украине

Политика
Глава МИД ФРГ Бербок: НАТО не может обсуждать свое расширение, пока идет конфликт на Украине

НАТО в настоящее время не может обсуждать свое расширение. Этот вопрос закрыт из-за украинского кризиса, пояснила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Выступая в рамках саммита глав МИД стран Альянса, немецкий дипломат подчеркнула, что блок продолжает придерживаться политики открытых дверей. Однако вооруженный конфликт накладывает на возможности НАТО некоторые ограничения, пояснила министр.

Также Бербок затронула тему вступления Швеции в объединение. Она выразила уверенность, что страна скоро присоединится к Альянсу.

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