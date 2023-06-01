Читатели Welt осудили Бербок за очередной антироссийский выпад

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок вновь столкнулась с критикой в свой адрес. Читатели Welt приперли дипломата к стене после очередного антироссийского решения.
Ранее Берлин решил закрыть четыре консульства России на территории Германии при том, что всего их было пять. Этот выпад немецкой власти в сторону Москвы настолько разозлил пользователей Сети, что они устроили Бербок показательную порку.
«Инфантильный образ действий. Но он подходит нынешнему руководству республики», — написал читатель.
«Забавно: это пример эскалации, а не дипломатии», — заметил другой.
«Во времена, когда дипломатия необходима, наш главный дипломат снова пускает все на самотек», — упрекнул комментатор
«Мы никогда не были слабее в плане внешней политики. Это плохо кончится», — подытожили пользователи.
Ранее Анналена Бербок сказала, что в рамках кризиса, который развернулся на Украине, лидеры НАТО не могут обсуждать расширение состава военного блока. Об этом она заявила на неформальной встрече глав МИД членов Альянса.