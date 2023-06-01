МИД Швеции заявил о выполнении требований Турции по членству в НАТО

Швеция реализовала требования Турции по присоединению королевства к НАТО, ужесточив антитеррористические законы. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Тобиас Билльстрем.
Министр отметил, что Швеция намерена добиваться вступления в Альянс до саммита, который состоится в Вильнюсе в июле, поскольку Стокгольм выполнил все необходимые условия.
«Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения», — сказал Билльстрем агентству Bloomberg.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах посетить Турцию, чтобы обсудить присоединение Швеции к военному блоку.