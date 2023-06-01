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МИД Швеции заявил о выполнении требований Турции по членству в НАТО

Политика
МИД Швеции заявил о выполнении требований Турции по членству в НАТО

Швеция реализовала требования Турции по присоединению королевства к НАТО, ужесточив антитеррористические законы. Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Тобиас Билльстрем.

Министр отметил, что Швеция намерена добиваться вступления в Альянс до саммита, который состоится в Вильнюсе в июле, поскольку Стокгольм выполнил все необходимые условия.

«Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения», — сказал Билльстрем агентству Bloomberg.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах посетить Турцию, чтобы обсудить присоединение Швеции к военному блоку.

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