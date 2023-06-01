Упрощенный техрегламент по выпуску авто в России продлен до 1 февраля 2024 года

Российские власти продлили действие упрощенного технического регламента по реализации автомобилей до 1 февраля 2024 года, передает ТАСС.
Возвращение требований будет поэтапным. Например, с июня текущего года экологический класс двигателя должен быть не ниже «Евро 2». С декабря выпускаемые в РФ автомобили должны оснащаться антиблокировочной системой ABS.
Ранее требования были снижены на фоне нехватки автомобильных компонентов и запчастей. Власти приняли такое решение, чтобы не останавливать работу производств.