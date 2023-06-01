Эндокринолог Павлова раскрыла секреты эффективного похудения без отказа от сладкого

Некоторым людям сложно исключить сладкое из рациона в период процесса похудения. О том, как сбросить лишние килограммы без отказа от быстрых углеводов, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Желающим похудеть можно не отказываться от сладкого полностью, а ограничить количество таких продуктов. Кроме того, важно делать выбор в пользу качественных сладостей.
«Привычным сладким должны стать фрукты и сезонные ягоды. Зато есть их можно и нужно каждый день!» — написала медик на своем канале в Telegram.
Можно есть небольшое количество темного шоколада. При употреблении чая или кофе эндокринолог рекомендовала добавлять сахарозаменители.
Ранее Павлова перечислила тревожные признаки для срочного обследования. Среди них она указала резкую потерю веса и появление отеков, передает телеканал «360».