Military Watch: Белоруссия получила от России ценный оборонительный актив в виде «Искандеров»

В публикации отмечается, что речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Искандер-М», которые белорусская сторона получила в рамках договоренностей с Москвой о размещении на ее территории российского ядерного оружия. По имеющейся информации, ВС Белоруссии уже активно используют их в ходе военных маневров, передает «ПолитРоссия».