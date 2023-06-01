Military Watch: Белоруссия получила от России ценный оборонительный актив в виде «Искандеров»

Белорусские войска получили от России ценный оборонительный актив, который они уже задействовали в учениях, пишет Military Watch.
В публикации отмечается, что речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) «Искандер-М», которые белорусская сторона получила в рамках договоренностей с Москвой о размещении на ее территории российского ядерного оружия. По имеющейся информации, ВС Белоруссии уже активно используют их в ходе военных маневров, передает «ПолитРоссия».
«Ракеты "Искандер-М" используют полубаллистические траектории с апогеем 50 км. Их скорость близка к девяти Махам», — сказано в статье.
По словам экспертов, российские ОТРК в скором времени могут получить ракеты нового поколения, в том числе гиперзвуковые.