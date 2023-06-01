«Поговорили о фронтовых делах»: Евгений Пригожин навестил Захара Прилепина в больнице

Утром 1 июня Захар Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале новую запись, в которой он поздравил основателя ЧВК «Вагнер» с днем рождения. Он подчеркнул, что Пригожин вернул веру в непреодолимость русских, а также доказал, что такое в реальности «Россия без границ».