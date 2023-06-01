«Поговорили о фронтовых делах»: Евгений Пригожин навестил Захара Прилепина в больнице

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил писателя Захара Прилепина, проходящего лечение в одной из больниц Нижнего Новгорода после пережитого покушения. Об этом сообщается на канале Прилепина в мессенджере Telegram.
Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате инцидента он получил ранения и попал в больницу. Вечером 31 мая Евгений Пригожин навестил писателя. В ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.
«Евгений Пригожин вчера вечером навестил в больнице Захара Прилепина. Поговорили о фронтовых делах, обменялись мнениями», — говорится в сообщении.
Утром 1 июня Захар Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале новую запись, в которой он поздравил основателя ЧВК «Вагнер» с днем рождения. Он подчеркнул, что Пригожин вернул веру в непреодолимость русских, а также доказал, что такое в реальности «Россия без границ».