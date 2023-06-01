FT: ОПЕК запретила журналистам ведущих западных СМИ посещать свою штаб-квартиру в Вене

ОПЕК запретила журналистам некоторых западных СМИ посещать встречу членов нефтяной организации в Вене, пишет Financial Times (FT).
Речь идет о таких изданиях, как Bloomberg News, Reuters и The Wall Street Journal (WSJ). Журналистам данных СМИ запрещено посещение штаб-квартиры ОПЕК в Вене. Данную инициативу предложил глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Причины, по которым принято данное решение, не сообщается. Однако оно распространяется на мероприятие, которое пройдет 4 июня, когда участники ОПЕК встретятся с целью обсуждения нефтедобычи на вторую половину 2023 года.