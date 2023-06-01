В Госдуме предложили доработать вопрос о запрете электросамокатов в пешеходных зонах

Идею ограничить использование электросамокатов в пешеходных зонах необходимо доработать. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил запретить проезд электросамокатов на пешеходных улицах. Кроме того, он заявил о необходимости ограничить их скорость до 15 километров в час.
«Есть аспекты, которые можно будет корректировать, но, что касается полного запрета использования самокатах в пешеходных зонах, — тут нужно внимательно подойти к данному вопросу», — прокомментировал инициативу Бабашов в беседе с «Лентой.ру».
Депутат Госдумы Станислав Наумов сообщил о необходимости организовать движение электросамокатов по выделенным дорожкам. Для водителей, по его словам, следует ввести специальный экзамен и обязать их соблюдать правила движения, передает телеканал «360».