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Пользователи Сети высмеяли попытки Украины выпросить у Австралии оружие с помощью странного видео

Армия
Пользователи Сети высмеяли попытки Украины выпросить у Австралии оружие с помощью странного видео

Пользователей Twitter рассмешили попытки минобороны Украины выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео.

Недавно украинское военное ведомство призвало Канберру присоединиться к международной «танковой коалиции», сопроводив пост с сообщением в Сети стилизованным под фильм «Безумный Макс» видеороликом. Пользователи не оценили идею ВСУ.

«Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?» — написал один из комментаторов.

Некоторые отмечали, что австралийские власти не должны поддерживать киевский режим. Подчеркивалось, что стране нельзя идти на поводу у США и Британии, которые стремятся разжечь глобальный конфликт.

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