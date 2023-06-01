Пользователи Сети высмеяли попытки Украины выпросить у Австралии оружие с помощью странного видео

Пользователей Twitter рассмешили попытки минобороны Украины выпросить у Австралии больше оружия при помощи странного видео.
Недавно украинское военное ведомство призвало Канберру присоединиться к международной «танковой коалиции», сопроводив пост с сообщением в Сети стилизованным под фильм «Безумный Макс» видеороликом. Пользователи не оценили идею ВСУ.
«Тупое видео. Украина движется к обществу из сценария "Безумного Макса"?» — написал один из комментаторов.
Некоторые отмечали, что австралийские власти не должны поддерживать киевский режим. Подчеркивалось, что стране нельзя идти на поводу у США и Британии, которые стремятся разжечь глобальный конфликт.