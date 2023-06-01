Генсек НАТО Столтенберг намерен посетить Турцию для обсуждения членства Швеции в Альянсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует лично посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос о вступлении Швеции в состав Североатлантического альянса. Об этом он рассказал во время встречи глав МИД стран-членов блока в Осло.
По словам представителя организации, поездка пройдет в ближайшее время. Однако конкретная дата пока не определена, добавил он.
Напомним, Хельсинки и Стокгольм приняли решение присоединиться к НАТО на фоне эскалации украинского конфликта. Для одобрения их заявок требуется согласие всех участников Альянса, однако Анкара и Будапешт противятся вступлению Стокгольма из-за проблем по борьбе с терроризмом.