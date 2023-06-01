Власти США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине и сосредоточиться на решении проблем внутри своей страны.
Таким мнением поделился американский обозреватель Майрон Гейнс. Он напомнил, что Украина была частью СССР, но многие этого не осознают. По его словам, события на украинской территории можно сравнить с теоретическим вторжением Китая в Мексику. Аналитик подчеркнул, что если бы это произошло, то американцы отправили туда войска, чтобы «выгнать китайцев».
«Именно так и произошло с русскими, Украиной и НАТО», — добавил Гейнс.
Он отметил, что действия России продиктованы стремлением защитить себя и укрепить национальную безопасность.