Таким мнением поделился американский обозреватель Майрон Гейнс. Он напомнил, что Украина была частью СССР, но многие этого не осознают. По его словам, события на украинской территории можно сравнить с теоретическим вторжением Китая в Мексику. Аналитик подчеркнул, что если бы это произошло, то американцы отправили туда войска, чтобы «выгнать китайцев».