Зеленский прибыл на саммит Европейского политсообщества в Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества. Об этом сообщило государственное агентство Moldpres.
Мероприятие проводится 1 июня в молдавской столице — Кишиневе. В нем примут участие представители более 50 стран, которые не являются членами Европейского союза. Однако руководство ЕС также будет присутствовать на саммите.
«Президент Украины Владимир Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе Бульбоакэ», — сказано в сообщении.
Главными темами мероприятия станет обсуждение проблем в сфере энергетики, безопасности и борьбы с гибридными угрозами. За охрану и обеспечение порядка отвечает МВД Румынии.