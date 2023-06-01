«В тыловую зону»: Пригожин показал, как подразделения ЧВК «Вагнер» выходят из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с бойцами «оркестра», выходящими в тыловые районы. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба предпринимателя.
Пригожин подчеркнул, что основная часть подразделений «оркестра», находящихся в освобожденном от ВСУ Артемовске, будет выведена 1 июня. Остальных бойцов планируют вывести в тыловые районы в соответствии с планами — до 5 июня. По словам основателя ЧВК «Вагнер», в тылу «музыканты» будут отдыхать и проходить подготовку.
«Добро пожаловать в тыловую зону», — заявил он прибывшим бойцам.
Евгений Пригожин ранее лично ознакомился с расположениями бойцов ЧВК «Вагнер» в тылу, а также проверил наличие всего необходимого. По его словам, в тыловых лагерях «оркестра» спокойно и безопасно.