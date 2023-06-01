«В тыловую зону»: Пригожин показал, как подразделения ЧВК «Вагнер» выходят из Артемовска

Пригожин подчеркнул, что основная часть подразделений «оркестра», находящихся в освобожденном от ВСУ Артемовске, будет выведена 1 июня. Остальных бойцов планируют вывести в тыловые районы в соответствии с планами — до 5 июня. По словам основателя ЧВК «Вагнер», в тылу «музыканты» будут отдыхать и проходить подготовку.