Bloomberg: Илон Маск вновь занял первую строчку в рейтинге богатейших людей мира

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга наиболее состоятельных людей в мире. Bloomberg пишет, что его активы оцениваются в 192,3 млрд долларов.
Так бизнесмен обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Капитал последнего составляет 186,6 млрд долларов, тогда как у основателя Amazon Джеффа Безоса — 144 млрд.
Такие изменения произошли из-за повышения котировок акций Tesla. Подорожание ценных бумаг увеличило оценку капитала Маска на 50 млрд долларов в текущем году.