Льготники в России смогут оплачивать услуги ЖКХ со скидкой до 50%

Льготные категории россиян смогут оплачивать ЖКУ со скидкой от 30 до 50%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минстроя.
Граждане, которые получают поддержку от государства, смогут платить до 50% меньше за жилищно-коммунальные услуги. Размер скидки зависит от льготной категории, а денежные средства будут начисляться на счет поставщика услуг.
При этом россиян планируют уведомлять о соответствующей услуге. Данная мера должна помочь с проблемой роста долгов за ЖКХ. Инициатива начнет работать не ранее 2024 года.