РИА Новости: мир оказался на пороге ядерной войны из-за США

Мировое сообщество оказалось на пороге ядерной войны из-за военных аппетитов США. К такому выводу пришел публицист Андрей Коц.
В статье для РИА Новости эксперт напомнил, что США и СССР в 1987 году подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы предотвратить угрозу мирового конфликта. Россия ответственно выполняла условия соглашения.
«Все пошло не по плану», — написал Коц.
Вашингтон в 2002 году объявил о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года. Президент Джордж Буш — младший за год до этого допустил размещение вооружения в Европе якобы для защиты союзников.
Затем в 2019 году американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна выходит из ДРСМД. Россия была вынуждена объявить о прекращении участия в договоре. При этом она неоднократно призывала НАТО принять мораторий на дислокацию ракет средней и меньшей дальности, однако Запад проигнорировал просьбы.
Кроме того, США и их союзники с 2010 года начали регулярно накачивать Украину оружием. На этом фоне Россия пришлось начать военную спецоперацию, пишет Коц.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна надеяться на НАТО и США, поэтому объединению необходимо формировать свой военный суверенитет.