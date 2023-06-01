РИА Новости: мир оказался на пороге ядерной войны из-за США

Затем в 2019 году американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна выходит из ДРСМД. Россия была вынуждена объявить о прекращении участия в договоре. При этом она неоднократно призывала НАТО принять мораторий на дислокацию ракет средней и меньшей дальности, однако Запад проигнорировал просьбы.