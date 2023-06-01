Responsible Statecraft: НАТО разработала секретный план на случай прямого столкновения с Россией

Страны НАТО подготовили секретный план в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом рассказал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По его словам, на будущем саммите НАТО в Вильнюсе предложат одобрить «тысячи страниц секретных военных планов». Там будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией впервые со времен холодной войны.
Дэвис поделился, что разработкой такого документа занимались военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями. Однако работа проводилась без какого-либо изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
Обозреватель уверен, что отсутствие прозрачности, которое характеризует процессы долгосрочного военного планирования внутри блока, создает серьезную проблему для демократического надзора.