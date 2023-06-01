Оперштаб Белгородской области опроверг данные о прорыве ВСУ в районе Шебекино

Активные бои идут на границе Украины с Белгородской областью в районе населенного пункта Шебекино. Информация о прорыве противника не соответствует действительности, сообщили в региональном оперативном штабе.
С приграничной территории доносятся звуки боя. Кроме того, сам город продолжает находиться под массированным обстрелом. Местных жителей просят не паниковать и следовать инструкциям из официальных источников информации.
Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удары по городу наносили в течение всей ночи. В результате пострадали пять человек, зафиксированы многочисленные повреждения жилого массива.