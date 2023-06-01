Минстрой пообещал льготникам скидку до 50% на оплату коммуналки

Льготники смогут платить за жилищно-коммунальные услуги на 30-50% меньше, чем другие россияне. Программа заработает не раньше 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.
Как сообщили в ведомстве, в такой ситуации деньги будут направляться сразу на счет поставщика услуг, а не потребителю. Жители России, в свою очередь, смогут рассчитывать на госпомощь в момент произведения оплаты ЖКУ.
«С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории)», — сообщили в ведомстве.
Скидки по расчетам за ЖКХ должны будут распространиться на федеральных льготников – к примеру, инвалидов, ветеранов труда или ВОВ и других. В самом Минстрое считают, что новый сервис позитивно повлияет на сокращение задолженности людей за жилищно-коммунальные услуги.