Минстрой пообещал льготникам скидку до 50% на оплату коммуналки

Скидки по расчетам за ЖКХ должны будут распространиться на федеральных льготников – к примеру, инвалидов, ветеранов труда или ВОВ и других. В самом Минстрое считают, что новый сервис позитивно повлияет на сокращение задолженности людей за жилищно-коммунальные услуги.