New York Times: НАТО опасается «арктического маневра» Северного флота России

Этот арктический маневр может угрожать всему восточному побережью США, так как оно окажется в зоне поражения крылатых ракет. По словам Эрлангера, у НАТО есть уязвимые места на Севере, которыми модернизированный российский флот непременно воспользуется в случае необходимости.