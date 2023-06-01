New York Times: НАТО опасается «арктического маневра» Северного флота России

США всерьез обеспокоились угрозой со стороны Северного флота России, которые может перерезать морские пути и подводные кабели НАТО. Об этом сообщил обозреватель New York Times Стивен Эрлангер.
Климатические изменения в Арктике открывают новые морские пути, что существенно усиливает конкуренцию между странами в этом регионе. Главным опасением США и НАТО является возможность российских кораблей пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобритании. Этот шаг в Альянсе назвали «красный правый хук», пишет «ПолитРоссия».
Этот арктический маневр может угрожать всему восточному побережью США, так как оно окажется в зоне поражения крылатых ракет. По словам Эрлангера, у НАТО есть уязвимые места на Севере, которыми модернизированный российский флот непременно воспользуется в случае необходимости.