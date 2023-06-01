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Минобороны доложило об уничтожении «Смерчем» пункта управления ВСУ в Запорожье

Армия
Минобороны доложило об уничтожении «Смерчем» пункта управления ВСУ в Запорожье

Реактивная артиллерия «Восточной» группировки ВС РФ поразила украинский пункт управления в Трудовом на Запорожском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По словам представителя «Востока», российские бойцы также нанесли удары по местам дислокации боевиков в окрестностях Степового и Привольного. Огнем из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» удалось поразить пару «опорников» ВСУ, отметил Чехов.

«Реактивной системой залпового огня "Смерч" нанесен ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом», — передает РИА Новости слова главы пресс-центра.

На запорожском участке фронта также уничтожена разведгруппа ВСУ к северу от Лобкового. По словам Чехова, мотострелки группировки «Восток» вскрыли группу противника, после чего разведчики были ликвидированы минометным огнем.

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