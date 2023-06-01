Пользователи Twitter предрекли «магическое исчезновение» выделенных Зеленскому $300 млн

По словам Зеленского, данный пакет стал очень важной и своевременной помощью для защиты неба над Украиной. Однако пользователи уверены, что выделенные средства отправятся в карманы коррупционеров. По их мнению, Киев и Вашингтон занимаются отмыванием денег.

