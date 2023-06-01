Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов. Это вызвало возмущение пользователей социальной сети Twitter.
По словам Зеленского, данный пакет стал очень важной и своевременной помощью для защиты неба над Украиной. Однако пользователи уверены, что выделенные средства отправятся в карманы коррупционеров. По их мнению, Киев и Вашингтон занимаются отмыванием денег.
«300 миллионов магическим образом исчезнут в следующем месяце, наблюдайте», — написали в комментариях.
«Больше шоппинга для его жены», — добавил другой пользователь.
Зеленского назвали «самой большой пиявкой» во всем мире. Они заявили, что устали от политика и не поддерживают Украину. Пока администрация США грабит своих граждан, чтобы одно коррумпированное правительство могло помогать другому, мир приближается к ядерной войне.