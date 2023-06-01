Сейсмологи зафиксировали два землетрясения на Сахалине

Сразу два землетрясения произошли на территории Сахалина утром 1 июня. Об этом сообщили представители островного филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, магнитуда первого землетрясения составила 3,5, а второго — 3,3. Эпицентр повторных подземных толчков находился в 18 километрах юго-западнее села Онор в Смирныховском районе области, передает РИА Новости.
«Очаг подземных толчков располагался на глубине семь километров», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Предварительно установлено, что в результате первого землетрясения никто из жителей региона не пострадал. Также не было зафиксировано разрушения построек. Оперативные службы Смирныховского района обследуют жилой фонд, а также образовательные учреждения и объекты ЖКХ.