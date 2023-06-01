«Делаем все, чтобы военные нормально устаканились»: Пригожин побеседовал с журналистами о дальнейших действиях ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» необходимо порядка месяца, чтобы отстояться, отметил он. В настоящий момент бойцы помогают кадровым военным укрепиться в Артемовске и постепенно покидают город. По словам Пригожина, дальше, вероятнее всего, «будут замесы на территории РФ». Соответствующее видео публикует его пресс-служба.