«Делаем все, чтобы военные нормально устаканились»: Пригожин побеседовал с журналистами о дальнейших действиях ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил журналистов на ночные стрельбы в свой день рождения. Под грохот оружия бизнесмен ответил корреспондентам на интересующие их вопросы о дальнейших действиях «оркестра».
ЧВК «Вагнер» необходимо порядка месяца, чтобы отстояться, отметил он. В настоящий момент бойцы помогают кадровым военным укрепиться в Артемовске и постепенно покидают город. По словам Пригожина, дальше, вероятнее всего, «будут замесы на территории РФ». Соответствующее видео публикует его пресс-служба.
«Тяжелая была история, тяжелый был год. А дальше будет понятнее. Военные должны отбояриться на Бахмуте и на флангах... А мы выходим, помогаем при этом, делаем все, чтобы военные нормально устаканились», — указал предприниматель.
ЧВК «Вагнер» всегда работает на отдельном участке фронта без привлечения военных, добавил бизнесмен. Поэтому в будущем будет рассматриваться такая же возможность. Пока бойцы останутся в полевых лагерях, вне линии боевого соприкосновения.