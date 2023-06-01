Посол Антонов: заявления США о неподдержке рейдов ВСУ в Россию «гроша ломаного не стоят»

Утверждения американских властей, что они не поддерживают вылазки украинских военных на российские территории, «гроша ломаного не стоят». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал диппредставительства.
Дипломат также отметил, что Белый дом показывает безразличие к преступлениям Киева, отправляя ему новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. По словам Антонова, американская сторона демонстрирует упорство в эскалации кризиса на Украине.
«Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят», — сказал руководитель дипмиссии.
Антонов также подчеркнул, что американцам следует призвать киевский режим к ответу, однако вместо этого США выставляют «безразличие к преступлениям бандеровцев» на всеобщее обозрение.