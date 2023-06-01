Чижов допустил замену Эстонии в качестве председателя ОБСЕ в 2024 году

Страны-участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе могут заменить Эстонию в качестве председателя ОБСЕ в 2024 году. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.
Данная возможность связана с разногласиями между странами-членами ОБСЕ. По словам Чижова, на сегодняшний день имеется несколько вариантов решения проблемы. Однако он усомнился, что государства решат продлить на год мандат Северной Македонии.
«Могут попросить Финляндию взять не 2025, а 2024 год. Разные варианты есть, но для этого нужен компромисс всех 57 государств-членов ОБСЕ», — сообщил Чижов ТАСС.
По его мнению, компромиссом для участников ОБСЕ может стать Казахстан. При этом Чижов признал, что сегодня «самое время» начать беспокоиться о судьбе данной организации.