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Спецслужбы США подтвердили наличие документов о возможной взятке Байдену от иностранца

Политика
Спецслужбы США подтвердили наличие документов о возможной взятке Байдену от иностранца

Шеф Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй подтвердил наличие документов о предполагаемой взятке Джо Байдену в бытность его вице-президентом США. Об этом сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

Ранее соответствующие бумаги запросил американский конгресс в рамках расследования о взяточничестве. Однако, по словам Комера, спецслужбы отказались передавать документы в палату представителей, на чем настаивают конгрессмены.

«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал конгрессмен в Twitter.

Как отметил Комер, шеф ФБР предложил обеспечить допуск законодателей к персональному ознакомлению с данными в штаб-квартире ведомства. Конгрессмен в ответ на это настоял именно на предоставлении документов о взятке Байдену в палату. В противном случае политик пригрозил выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.

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