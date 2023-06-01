Спецслужбы США подтвердили наличие документов о возможной взятке Байдену от иностранца

Шеф Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй подтвердил наличие документов о предполагаемой взятке Джо Байдену в бытность его вице-президентом США. Об этом сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.
Ранее соответствующие бумаги запросил американский конгресс в рамках расследования о взяточничестве. Однако, по словам Комера, спецслужбы отказались передавать документы в палату представителей, на чем настаивают конгрессмены.
«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал конгрессмен в Twitter.
Как отметил Комер, шеф ФБР предложил обеспечить допуск законодателей к персональному ознакомлению с данными в штаб-квартире ведомства. Конгрессмен в ответ на это настоял именно на предоставлении документов о взятке Байдену в палату. В противном случае политик пригрозил выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.