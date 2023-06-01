Спецслужбы США подтвердили наличие документов о возможной взятке Байдену от иностранца

Как отметил Комер, шеф ФБР предложил обеспечить допуск законодателей к персональному ознакомлению с данными в штаб-квартире ведомства. Конгрессмен в ответ на это настоял именно на предоставлении документов о взятке Байдену в палату. В противном случае политик пригрозил выдвинуть обвинения против ФБР за неуважение к конгрессу.