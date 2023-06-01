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Российские войска ударили планирующими бомбами по складам ВСУ в Орехове

Армия
Российские войска ударили планирующими бомбами по складам ВСУ в Орехове

Воздушно-космические силы России обстреляли планирующими бомбами ангары с бронетехникой украинских боевиков на Ореховском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В частности, российские военнослужащие совершают удары по объектам ВСУ, находящимся на оккупированной части Ореховского района Запорожской области и в самом городе Орехове. Сколько всего произошло взрывов, не уточняется.

«На Запорожье громко! В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

ВКС России также атаковали украинские склады в Гуляйпольском районе области и самом городе Гуляйполе. Помимо этого, удары наносятся по вражеским объектам на территории Пологовского района и в пригороде областного центра, контролируемом Киевом.

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