Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз подвергли село Шебекино Белгородской области массированному обстрелу. О ситуации с места событий рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, противник обстреливал населенный пункт на протяжении часа. В результате ранения получили два мирных жителя. Одному из них оторвало руку, другой получил небольшую контузию.
«Вся необходимая медицинская помощь оказана. Для дальнейшего лечение оба отправлены во №2 городскую больницу города Белгорода», — написал Гладков в Telegram-канале.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники экстренных служб. Ближайшим утром будет совершен подворовый обход территории, добавил губернатор.