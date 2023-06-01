Пригожин на встрече со СМИ-партнерами в Нижнем Новгороде вспомнил подвиг их земляка из ЧВК «Вагнер» Стайла

Боец-нижегородец Стайл, прибывший в ЧВК «Вагнер» из колонии, несколько суток руководил тысячей «музыкантов» и не дал противнику прорваться в Кременную. О героическом поступке штурмовика рассказал основатель «оркестра» Евгений Пригожин на встрече со СМИ-партнерами медиахолдинга «Патриот» в Нижнем Новгороде.
После бегства российских войск из Красного Лимана Минобороны запросило у ЧВК «Вагнер» тысячу бойцов. Их впоследствии прозвали «Небесной тысячей». Штурмовиков отправили защищать рубежи с минимальным набором вооружений и довольствий. Уже ко второму дню погибла одна пятая состава, а концу миссии — более половины. Несмотря на это, бойцам удалось сдержать наступление.
«Стайл самостоятельно организовывал несколько суток управление этими людьми, хотя такового опыта в тот момент не имел. Они сдержали рубежи, не дали противнику прорваться в Кременную. Если бы это произошло, то фронт посыпался бы до русских границ», — рассказал Пригожин на встрече в Нижнем Новгороде.
За свой героический поступок командир был награжден медалями и орденами. Кроме того, он получил помилование и до сих пор находится на фронте.