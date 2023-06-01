Пригожин на встрече со СМИ-партнерами в Нижнем Новгороде вспомнил подвиг их земляка из ЧВК «Вагнер» Стайла

После бегства российских войск из Красного Лимана Минобороны запросило у ЧВК «Вагнер» тысячу бойцов. Их впоследствии прозвали «Небесной тысячей». Штурмовиков отправили защищать рубежи с минимальным набором вооружений и довольствий. Уже ко второму дню погибла одна пятая состава, а концу миссии — более половины. Несмотря на это, бойцам удалось сдержать наступление.