Украина неминуемо потерпит поражение в противостоянии с Россией, несмотря на помощь со стороны Запада. Такое мнение высказал ветеран армии Соединенных Штатов Ноктис Дрейвен.
По его словам, западные страны потратили впустую миллиарды долларов на поддержку Киева. Также никакого значения не имеют бесчисленные жертвы среди украинских солдат. Дрейвен уверен, что ВСУ в любом случае проиграют сражение.
«Это то же самое, что сказать, поддерживаете вы или нет завтрашний восход солнца», — написал ветеран в Twitter.
Дрейвен добавил, что конфликт на Украине будет уроком для Соединенных Штатов и их союзников. Его итог продемонстрирует странам, что они не так могущественны, как им хотелось бы.