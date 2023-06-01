Российская сторона призвала Канаду осудить атаку украинских БПЛА на Москву

Россия призвала Правительство Канады осудить теракт, осуществленный властями Украины при нападении беспилотников на Москву. Об этом сообщил посол РФ в стране Олег Степанов.
В частности, Москва направила демарш премьер-министру Канады Джастину Трюдо и министру иностранных дел Мелани Жоли. По словам Степанова, до сих пор Оттава никак не комментировала атаку украинских БПЛА на Москву, передает РИА Новости.
«В этой связи я, следуя нашей дипломатической практике, был вынужден привлечь внимание премьер-министра Канады, господина Джастина Трюдо, личным демаршем в виде послания на его имя», — заявил российский посол.
В адресованном канадской стороне документе была четко описана специфика и конкретные детали произошедшего теракта. Москва ожидает услышать в ответ однозначную позицию Оттавы по данному вопросу.