FT: Зеленский огласил условие для своего визита на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует отказаться от визита на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если страны Альянса не выполнят одно условие. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Речь идет о предоставлении киевским властям дорожной карты по вступлению Украины в НАТО. По словам источников, Зеленский намекнул на это максимально прозрачно.
«Зеленский ясно дал понять лидерам НАТО, что он не приедет на саммит в Вильнюсе без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению (в Альянс)», — пишет газета.
Ранее украинский президент заявил, что Киев хотел бы получить приглашение на вступление в НАТО. При этом он отметил, что понимает невозможность присоединения страны к Альянсу до завершения конфликта.