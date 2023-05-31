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Захарова обвинила Санду во лжи после слов о неуважительном отношении России к Молдавии

Политика
Захарова обвинила Санду во лжи после слов о неуважительном отношении России к Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что отношения России и республики никогда не были уважительными. Высказывания главы государства прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Санду в очередной раз солгала. По ее словам, Россия никогда не позволяла себе неуважительного отношения к Молдавии или ее гражданам, с которыми у населения РФ много общего.

«Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — отметила Захарова.

Взаимоуважение в отношениях государств пропало с приходом к власти Санду, указала она. Президента республики она назвала «засланным псевдополитиком» с румынским паспортом.

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