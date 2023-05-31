TVN: неопознанные беспилотники продолжают появляться у аэропорта в Варшаве

Несколько беспилотников неустановленного происхождения были замечены над аэропортом имени Шопена в Варшаве. Об этом передает телеканал TVN.
Последний из таких объектов был зафиксирован 30 мая. Он пролетел примерно в 60 метрах от турецкого самолета, который приземлялся в аэропорту Шопена, уточняет телеканал.
В мае неизвестные беспилотники дважды появлялись недалеко от приземляющихся в Варшаве самолетов авиакомпании LOT. Еще один дрон был замечен вблизи взлетной полосы аэропорта в Катовице.
Телеканал также привел аудиозаписи с диспетчерской башни. На них пилот сообщает о дроне черного или коричневого цвета диаметром около 50 сантиметров, который находится на 200 футов ниже самолета.