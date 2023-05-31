Трансферная стоимость Кокорина выросла после победы «Ариса» в чемпионате Кипра

Трансферная стоимость российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина выросла после победы его клуба в чемпионате Кипра.
Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, играющих в чемпионате Кипра. Цена Александра Кокорина выросла впервые после ухода из «Зенита» и теперь составляет 1 миллион евро. Российский футболист был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Кипра, а «Арис» стал победителем турнира.
Кокорин выступает за клуб из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины». В 30 матчах за «Арис» 32-летний нападающий забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.