Трансферная стоимость Кокорина выросла после победы «Ариса» в чемпионате Кипра

Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, играющих в чемпионате Кипра. Цена Александра Кокорина выросла впервые после ухода из «Зенита» и теперь составляет 1 миллион евро. Российский футболист был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Кипра, а «Арис» стал победителем турнира.