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Трансферная стоимость Кокорина выросла после победы «Ариса» в чемпионате Кипра

Спорт
Трансферная стоимость Кокорина выросла после победы «Ариса» в чемпионате Кипра

Трансферная стоимость российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина выросла после победы его клуба в чемпионате Кипра.

Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, играющих в чемпионате Кипра. Цена Александра Кокорина выросла впервые после ухода из «Зенита» и теперь составляет 1 миллион евро. Российский футболист был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Кипра, а «Арис» стал победителем турнира.

Кокорин выступает за клуб из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины». В 30 матчах за «Арис» 32-летний нападающий забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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