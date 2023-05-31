Биржевые цены на газ в Европе выросли на 10% после аварии на норвежском СПГ-заводе

По состоянию на 12:30 по московскому времени, цена газа достигала 304,8 доллара за тысячу кубометров, что на 9,2% превышает показатели предыдущего торгового дня. К 15:30 по Москве биржевая стоимость топлива откатилась до 298,57 доллара за тысячу кубометров.