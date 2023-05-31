Биржевые цены на газ в Европе выросли на 10% после аварии на норвежском СПГ-заводе

Сообщения об остановке работы завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норвегии из-за утечки привели к взлету биржевых цен на энергоресурс почти на 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В начале торгов июльскими фьючерсами по индексу TTF 31 мая стоимость газа находилась на уровне 282 долларов за тысячу кубометров. Появившаяся информация об аварии на норвежском предприятии подтолкнула котировки вверх.
По состоянию на 12:30 по московскому времени, цена газа достигала 304,8 доллара за тысячу кубометров, что на 9,2% превышает показатели предыдущего торгового дня. К 15:30 по Москве биржевая стоимость топлива откатилась до 298,57 доллара за тысячу кубометров.
К вечеру утечка газа на СПГ-заводе Hammerfest была остановлена, сообщила норвежская энергетическая компания Equinor. Однако предприятие затрудняется назвать сроки возобновления работы.