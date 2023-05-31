Российская экономика выросла на 3,3% за апрель 2023 года

Экономика России выросла на 3,3% за апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это стал наиболее заметный рост с начала года, на это указывает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в экономике».
Чиновники объясняют этот феномен через сумму нескольких факторов. Один из них — сезонный, второй — эффект низкой базы. При этом предприятия сферы строительства, сельского хозяйства и других областей стали показывать более высокие результаты после государственной поддержки.
Минэкономразвития ожидает, что экономический рост по итогам года составит 1,2%. При этом часть специалистов предполагает, что рост может оказаться более заметным.